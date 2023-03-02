Tommy Wright kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tommy Wright Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Tommy Wright kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tommy Wright ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.