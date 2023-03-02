Tommy Wright kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tommy Wright Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tommy Wright adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tommy Wright Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tommy Wright 17 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tommy Wright Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Havant & Waterlooville FC futbol takımında oynamaktadır. Havant & Waterlooville FC takımına 3 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Tommy Wright'nin Havant & Waterlooville FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Tommy Wright Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.twitter.com/Tommy16Wright
Tommy Wright Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tommy Wright futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
18 Temmuz 2016 yılında Salisbury
4 Nisan 2017 yılında Sutton Utd
3 Temmuz 2020 yılında Havant & Water.
Tommy Wright Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tommy Wright şuan Havant & Waterlooville FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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