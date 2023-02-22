Toms Leitis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toms Leitis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Toms Leitis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Toms Leitis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.