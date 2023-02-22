Toms Leitis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toms Leitis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toms Leitis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Toms Leitis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Toms Leitis 12 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Letonya,İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Toms Leitis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shamrock Rovers futbol takımında oynamaktadır. Shamrock Rovers takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Toms Leitis'nin Shamrock Rovers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Toms Leitis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Toms Leitis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2022 yılında Shamrock Rovers
Toms Leitis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Toms Leitis şuan Shamrock Rovers takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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