Tomson Minda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomson Minda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomson Minda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomson Minda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomson Minda 7 Aralık 2000 tarihinde Ibarra şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Tomson Geraldy Minda Borja şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomson Minda Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gualaceo SC futbol takımında oynamaktadır. Gualaceo SC takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomson Minda'nin Gualaceo SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomson Minda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomson Minda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomson Minda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomson Minda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Mayıs 2018 yılında Clan Juven. U20

31 Aralık 2018 yılında El Nacional U20

1 Ocak 2019 yılında El Nacional B

1 Ocak 2020 yılında CD El Nacional

5 Ocak 2022 yılında Uni. Católica

5 Temmuz 2022 yılında Ind. Jrs.

31 Aralık 2022 yılında Uni. Católica

8 Ocak 2023 yılında Gualaceo SC

Tomson Minda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomson Minda şuan Gualaceo SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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