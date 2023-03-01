Tony Craig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tony Craig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tony Craig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tony Craig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tony Craig 20 Nisan 1985 tarihinde Greenwich şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Tony Andrew Craig şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tony Craig Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tony Craig, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dorking Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Dorking Wanderers takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Tony Craig'nin Dorking Wanderers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Tony Craig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tony Craig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tony Craig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tony Craig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Millwall

1 Ekim 2004 yılında Wycombe Wand.

1 Aralık 2004 yılında Millwall

1 Temmuz 2007 yılında Crystal Palace

1 Mart 2008 yılında Millwall

1 Kasım 2011 yılında Leyton Orient

1 Aralık 2011 yılında Millwall

13 Temmuz 2012 yılında Brentford

4 Temmuz 2015 yılında Millwall

1 Şubat 2018 yılında Bristol Rovers

1 Ağustos 2020 yılında Crawley Town

13 Şubat 2023 yılında Dorking

31 Mayıs 2023 yılında Crawley Town

Tony Craig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tony Craig şuan Dorking Wanderers takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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