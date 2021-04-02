Topal Osman Ağa kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında, neden öldü?

Gündeme ilişkin konuların gündeme geldiği Twitter'da Topal Osman Ağa ölümünün yıl dönümünde yapılan paylaşımların ardından hayatı merak konusu oldu.

TOPAL OSMAN AĞA KİMDİR? NERELİDİR?

Topal Osman Ağa, 1883 yılında Giresun'da dünyaya geldi. Eski Osmanlı subayı olan Topal Osman Ağa, Kurtuluş Savaşı sırasında Kuvâ-î Millîye reisi. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Giresunlular'dan oluşan muhafız kıtasının komutanıydı.

Gençliğinde aile işlerine yardımcı olan Osman Ağa, 1923 yılında Hatun Hanım ile evlendi ve iki oğlu oldu. Babası askerlik bedelini ödemesine karşın gönüllü birlik oluşturarak Kurtuluş Savaşına katıldı. Savaşta göstermiş olduğu başarılarından dolayı Yarbaylık rütbesine kadar yükseldi.

KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Topal Osman, 27 Mart 1923 tarihinde Ankara’da aniden ortadan kaybolan milletvekili Ali Şükrü Bey'in öldürülmesinden sorumlu tutulmuştu. Yardımcısı Mustafa Kaptan, Ali Şükrü Bey’in yemek bahanesiyle Topal Osman’ın Samanpazarı’ndaki evine götürüldüğünü ve burada Topal Osman ve sekiz adamı tarafından kementle boğulduğunu itiraf etti. Daha sonra Ali Şükrü Bey'in cansız bedeni 1 Nisan’da Çankaya sırtlarında Mühye Köyü civarında bulundu. Bunun üzerine Topal Osman için hakkında yakalama emri çıkarıldı. Adamları ile Çankaya Köşkü'ne sığınmak isteyen Topal Osman, bir saldırı geleceği öngörüsüyle köşkten ayrılıp başbakan Rauf Bey’in dairesine geçmiş olan Mustafa Kemal’i köşkte bulamadı. Topal Osman’ın öfke ile kapıyı kırıp içeri girmesi ve önüne geleni parçalaması olayı tarihe “Çankaya Köşkü baskını” olarak geçti.

Yeni kurulan muhafız birliği tarafından 1 Nisan 1923 gecesi Papazın Bağı’ndaki evinde kıstırılan Topal Osman Ağa ve adamları, bütün gece çatıştı. 40 yaşındaki Topal Osman, çatışmada yaralı olarak ele geçirilmesine rağmen İsmail Hakkı Tekçe tarafından başı gövdesinden ayrılarak öldürülmüştür. Cansız bedeni bilahare Çankaya yakınlarına gömülmüştür.

Meclis’te Ali Şükrü Bey’in katilinin yakalanarak Ulus Meydanı’nda idam edilmesi kararı oy birliği ile alınınca, başından asılması mümkün olamayınca ceset mezardan çıkarılmış, Meclis’in kapısında, ayağından asılmıştır. Cenazesi, daha sonra kardeşlerinin Atatürk’ten ricası üzerine Giresun’a nakledildi ve Kurban Dede mezarının yanında Giresun Kalesi’ne defnedildi. Naaşı, Atatürk’ün Giresun’u ziyaretinde verdiği emir üzerine 1925 yılında kalenin en yüksek tepesinde yaptırılan anıt mezara nakledilmiştir.

TOPAL OSMAN LAKABINI NASIL ALDI?

Balkan Harbi'nde Osmanlı ordusuna gönüllü olarak katıldı; Çatalca cephesinde savaştı. Bu savaş sırasında sağ diz kapağından yaralandı; topal kaldı ve “Topal” lakabını böylece edinmiştir.

Gerçekleştirmek istediği hac ziyaretini yapamadan öldüğü için, kendisine bedel, silah arkadaşı Kurtoğlu Hacı Hafız Mustafa hacca gönderilmiş; böylece “Hacı Osman Ağa” sıfatını almıştır.

Kaynak: Vikipedi