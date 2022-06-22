Kuzey Kıbrıs'ta görev yapmakta olan bir askerimizin şehit olduğu haberi geldi. Kıbrıs'ta şehit olan askerimizin Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın nasıl şehit olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 'Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya kimdir, nereli, evli mi? Kaç yaşında, nasıl şehit oldu?' sorularının yanıtına yer verdik.

TOPÇU UZMAN ÇAVUŞ FATİH ÖZKAYA KİMDİR, NERELİ, EVLİ Mİ? KAÇ YAŞINDA, NASIL ŞEHİT OLDU?

Bartın'ın Balat köyüne kayıtlı Topçu Uzman Çavuş askerimim Fatih Özkaya'nın elim bir kaza sonucu şehit olduğu haberi verildi. Valilik konuyla alakalı açıklama yaptı.

Bartın Valiliği konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yayınladı;

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 39’uncu Mekanize Tümeninde görevli Bartın Balat köyü nüfusuna kayıtlı Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya 21 Haziran 2022 tarihinde görevi sırasında yaşanan elim kaza sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştür. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve milletimize başsağlığı dileriz”

Şehidimiz Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın evli olduğu da gelen bilgiler arasında...