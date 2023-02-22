Tope Akande kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tope Akande Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tope Akande adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tope Akande Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tope Akande 3 Nisan 1996 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tope Akande Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tope Akande, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Tope Akande'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tope Akande Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tope Akande futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mayıs 2021 yılında Wikki Tourists
1 Ekim 2021 yılında Remo Stars FC
Tope Akande Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tope Akande şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.