Tope Orelope kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tope Orelope Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tope Orelope adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tope Orelope Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tope Orelope 28 Ekim 1989 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tope Orelope Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına - tarihinde katılmıştır. Tope Orelope'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tope Orelope Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tope Orelope Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tope Orelope şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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