Topladıkları bitki kabusları oldu! Mantardan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Yaz aylarının gelmesiyle ortaya çıkan mantarlar insan sağlığını tehdit ediyor. Doğadan bilinçsizce toplanan mantarlar, can kayıplarına neden oluyor. Kastamonu Tosya'dan gelen mantar zehirlenmesi haberinin ardından, Kırıkkale'den de ürküten bir haber geldi. Kırıkkale'de yedikleri mantardan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

5 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Mantar zehirlenmesinde alınan bilgiye göre, Sarıkızlı köyünde akraba oldukları belirtilen Ganime Yorulmaz (50), Sultan (68) ve Mustafa Köseci (72), Furkan Efe (15) ve Bahar Geçer (38) ile Safinaz (48), Yusuf Berke (18) ve Ömer Batuhan Yıldırım (24), topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine köye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 8 kişiden Yusuf Berke ve Safinaz Yıldırım, Bahar Geçer, Mustafa Köseci ve Ganime Yorulmaz'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan dün Kastamonu'da yaşanan olayda Tosya ilçesine bağlı Dilküşah Mahallesi Menderes Caddesinde ikamet eden aile yedikleri mantardan zehirlendiler ve iki kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: Anadolu Ajansı