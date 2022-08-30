Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor! Elektrikli otobüsler vatandaşın hizmetine sunuluyor!

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk olan elektrikli otobüs hizmetini bugün hayata geçirdi.

Gül Erdoğan
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor! Elektrikli otobüsler vatandaşın hizmetine sunuluyor!

Ultra hızlı şarj özelliğine sahip elektrikli otobüsler Türkiye'de bir ilk oldu. Bugün 10 elektrikli otobüs, vatandaşları TEKNOFEST Karadeniz alanına götürdü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan proje ile egzoz gazı önlenirken yakıt tasarrufu da sağlanmış oluyor. Bunun yanında karbon salımı ve gürültü kirliliğini de azalacak. Bu özel araçlardan şimdilik sadece 20 var.

Elektrikli otobüs keyfini deneyimleyen vatandaşlar, görüşlerini şu şekilde açıkladı;

640xauto-1.jpg

“ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ AZALTACAK”

Efe Ay, elektrikli otobüslerin hizmet vermeye başlamasının çok güzel bir uygulama olduğunu söyleyerek, “Günümüzde çoğu araç da fosil yakıt kullanıldığı için çevre kirliliği çok fazla oluyor. Egzozlardan çıkan dumanlar atmosferi çok fazla kirletiyor. Otobüslerin elektrikli olması çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Çok güzel bir yatırım bence çok beğendim. Temiz enerji tüketiyor elektrik olduğu için geri dönüştürülebilir bir enerji. Samsun’un bu kadar gelişmiş olduğunu ben bilmiyordum çok hoşuma gitti. Bu otobüsler tüm Türkiye’de yaygınlaşırsa çok güzel olur” dedi.

Melih Bekir Oymagil ise, “Çağımızda artık elektrikli araçlar giderek yaygınlaşmaya devam ediyor. Teknoloji buna doğru yöneliyor. Elektrikli sistemler akıllı şehirlere uyumlu oluyor. Otobüslerin elektrikli olması hem daha çevreci hem de yeni sistemlere güncel bir şekilde ayak uydurabileceği için çok güzel. Elektrikli araçların toplu taşımada kullanılması çok güzel bir çalışma” diye konuştu.

Ömer Faruk Özüyağlı, elektrikli otobüslerin çevre dostu yatırımlar olduğunu söyleyerek, “Dünyada fosil yakıt kullanımı git gide azalıyor. Elektrikli araçlara dünya dönmeye başladı. Elektrikli otobüslerin faaliyete geçmesi çevre için gayet olumlu bir gelişme. Geleceğe yatırım demek” şeklinde konuştu.

15282500-728xauto.jpg

“SAMSUN’A BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK”

Elektrikli otobüslerin Samsun’a çok önemli ve büyük bir katkı sağlayacağını dile getiren İbrahim Sefa Güneysu, “Elektrikli otobüslerin hizmete girmesi fosil yakıtların yaptığı hava kirliliğinin önüne geçecek. Şehrimiz için, insanlarımız için çok iyi bir çalışma” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “ASELSAN iş birliğinde, Türk mühendisleri tarafından yerlileştirilen, yüksek performanslı, çevre dostu, lityum pilli, ultra hızlı şarj özellikli yüzde 100 elektrikli otobüsler TEKNOFEST ile birlikte hizmete alındı. Otobüslerimizi ultra hızlı şarj ediyoruz. Bugün itibariyle hizmete alınan otobüslerimiz Samsun’umuza çok yakışacak. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kayseri'de 450 bin TL’lik iş makinesini çalan hırsızlar yakayı ele verdi
Kayseri'de 450 bin TL’lik iş makinesini çalan hırsızlar yakayı ele verdi
Mersin Tarsus'ta cenaze töreninde amca çocukları kavga etti 6 kişi yaralandı
Mersin Tarsus'ta cenaze töreninde amca çocukları kavga etti 6 kişi yaralandı
Pendik’te hayvan vahşeti! Kediyi suyun altına sokup işkence etti! Boğdu, yetmedi...
Pendik’te hayvan vahşeti! Kediyi suyun altına sokup işkence etti! Boğdu, yetmedi...
Aksaray'da geri geri gelen kamyonun ezdiği yaşlı kadın feci şekilde hayatını kaybetti
Aksaray'da geri geri gelen kamyonun ezdiği yaşlı kadın feci şekilde hayatını kaybetti
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'dan seslendi: Taviz vermeyiz
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'dan seslendi: Taviz vermeyiz
Melih Gökçek'ten çarpıcı iddia! İBB çalışanları belediyenin yakıtını hortumluyor!
Melih Gökçek'ten çarpıcı iddia! İBB çalışanları belediyenin yakıtını hortumluyor!
TOGG'da son dakika gelişmesi! Resmen duyuruldu! İşte yollarda olacağı tarih!
TOGG'da son dakika gelişmesi! Resmen duyuruldu! İşte yollarda olacağı tarih!
Tiryakileri üzecek haber! TBYD Başkanı Erol Dündar açıkladı! Yeni zammın eli kulağında!
Tiryakileri üzecek haber! TBYD Başkanı Erol Dündar açıkladı! Yeni zammın eli kulağında!
İstanbul'da kadınlar plajında erkek cankurtaran rezaleti! Cankurtaranlarla kadınlar kavga etti, ortalık yangın yerine döndü!
İstanbul'da kadınlar plajında erkek cankurtaran rezaleti! Cankurtaranlarla kadınlar kavga etti, ortalık yangın yerine döndü!
Tüm çocukların intikamı alındı! Maraş dondurmacısı bu sefer istediği şakayı yapamadı! Küçük çocuk zeki hamleleriyle oyunun kazananı oldu!
Tüm çocukların intikamı alındı! Maraş dondurmacısı bu sefer istediği şakayı yapamadı! Küçük çocuk zeki hamleleriyle oyunun kazananı oldu!
Milyonlarca insanı dolandırmıştı! Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı!
Milyonlarca insanı dolandırmıştı! Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı!
AB'yi doğalgaz korkusu sardı! Belçika'dan gelen açıklama tedirgin etti: "Kış çok zor geçecek"
AB'yi doğalgaz korkusu sardı! Belçika'dan gelen açıklama tedirgin etti: "Kış çok zor geçecek"