Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor! Elektrikli otobüsler vatandaşın hizmetine sunuluyor!

Ultra hızlı şarj özelliğine sahip elektrikli otobüsler Türkiye'de bir ilk oldu. Bugün 10 elektrikli otobüs, vatandaşları TEKNOFEST Karadeniz alanına götürdü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan proje ile egzoz gazı önlenirken yakıt tasarrufu da sağlanmış oluyor. Bunun yanında karbon salımı ve gürültü kirliliğini de azalacak. Bu özel araçlardan şimdilik sadece 20 var.

Elektrikli otobüs keyfini deneyimleyen vatandaşlar, görüşlerini şu şekilde açıkladı;

“ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ AZALTACAK”

Efe Ay, elektrikli otobüslerin hizmet vermeye başlamasının çok güzel bir uygulama olduğunu söyleyerek, “Günümüzde çoğu araç da fosil yakıt kullanıldığı için çevre kirliliği çok fazla oluyor. Egzozlardan çıkan dumanlar atmosferi çok fazla kirletiyor. Otobüslerin elektrikli olması çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Çok güzel bir yatırım bence çok beğendim. Temiz enerji tüketiyor elektrik olduğu için geri dönüştürülebilir bir enerji. Samsun’un bu kadar gelişmiş olduğunu ben bilmiyordum çok hoşuma gitti. Bu otobüsler tüm Türkiye’de yaygınlaşırsa çok güzel olur” dedi.

Melih Bekir Oymagil ise, “Çağımızda artık elektrikli araçlar giderek yaygınlaşmaya devam ediyor. Teknoloji buna doğru yöneliyor. Elektrikli sistemler akıllı şehirlere uyumlu oluyor. Otobüslerin elektrikli olması hem daha çevreci hem de yeni sistemlere güncel bir şekilde ayak uydurabileceği için çok güzel. Elektrikli araçların toplu taşımada kullanılması çok güzel bir çalışma” diye konuştu.

Ömer Faruk Özüyağlı, elektrikli otobüslerin çevre dostu yatırımlar olduğunu söyleyerek, “Dünyada fosil yakıt kullanımı git gide azalıyor. Elektrikli araçlara dünya dönmeye başladı. Elektrikli otobüslerin faaliyete geçmesi çevre için gayet olumlu bir gelişme. Geleceğe yatırım demek” şeklinde konuştu.

“SAMSUN’A BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK”

Elektrikli otobüslerin Samsun’a çok önemli ve büyük bir katkı sağlayacağını dile getiren İbrahim Sefa Güneysu, “Elektrikli otobüslerin hizmete girmesi fosil yakıtların yaptığı hava kirliliğinin önüne geçecek. Şehrimiz için, insanlarımız için çok iyi bir çalışma” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “ASELSAN iş birliğinde, Türk mühendisleri tarafından yerlileştirilen, yüksek performanslı, çevre dostu, lityum pilli, ultra hızlı şarj özellikli yüzde 100 elektrikli otobüsler TEKNOFEST ile birlikte hizmete alındı. Otobüslerimizi ultra hızlı şarj ediyoruz. Bugün itibariyle hizmete alınan otobüslerimiz Samsun’umuza çok yakışacak. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.