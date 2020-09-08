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  3. Toplu ulaşımda yeni dönem yine sosyal mesafesiz

Toplu ulaşımda yeni dönem yine sosyal mesafesiz

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu taşımada yeni döneme girileceğini açıkladı. Artık şoförlerin ayakta yolcu almayacağını vurgulayan Erdoğan'ın konuşmasının ardından bugün yine toplu ulaşımın ayakta ve sosyal mesafesiz yapıldığı görüldü.

Toplu ulaşımda yeni dönem yine sosyal mesafesiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıkladı. İstanbul'da sabah saatlerinde otobüs ve minibüslerde vatandaşların ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın yolculuk ettiği görüldü.

Toplu ulaşımda yeni dönem yine sosyal mesafesiz

OTOBÜSLER YOLCU KAPASİTESİNİ AŞIYOR

Koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıkladı. Sabah saatlerinde İstanbul'da toplu taşıma kullanan vatandaşlar ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymadan yolculuk etmeyi sürdürdü. Kağıthane'de işlerine gitmek için yola çıkanlar toplu taşıma kullanmak için otobüs duraklarına geldi. Kapasitelerini aşan kimi otobüs ve minibüsler durakta bekleyen yolcuları alırken kimileri ise durmayarak yoluna devam etti. Otobüs ve minibüs kullanan vatandaşların sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü.

Berna Akkaya
Editör


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