Toplumsal Bilim ne demek, TDK'ya göre Toplumsal Bilim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Toplumsal bilim ne demek? Toplumsal bilim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi toplumsal bilim kelimesi. Peki toplumsal bilim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre toplumsal bilim nedir, toplumsal bilim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TOPLUMSAL BİLİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Toplumsal bilim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre toplumsal bilim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Toplum bilimi

