Toplumsal Bilinç ne demek, TDK'ya göre Toplumsal Bilinç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Toplumsal bilinç ne demek? Toplumsal bilinç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi toplumsal bilinç kelimesi. Peki toplumsal bilinç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre toplumsal bilinç nedir, toplumsal bilinç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TOPLUMSAL BİLİNÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Toplumsal bilinç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre toplumsal bilinç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir toplumdaki ruhsal etkinliklerin veya ruhsal durumların bütünü

- Kişinin toplumdaki sorumluluğunun farkında olması

