Toplumsal Çözülme ne demek, TDK'ya göre Toplumsal Çözülme kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Toplumsal çözülme ne demek? Toplumsal çözülme TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi toplumsal çözülme kelimesi. Peki toplumsal çözülme ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre toplumsal çözülme nedir, toplumsal çözülme kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TOPLUMSAL ÇÖZÜLME NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Toplumsal çözülme kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre toplumsal çözülme kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birbirine bağlı kişiler veya gruplar arasında amaca ulaştıracak görevlerin yapılamaması sebebiyle ilişkilerin bozulması

