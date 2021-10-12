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Toplumsal Küme ne demek, TDK'ya göre Toplumsal Küme kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Toplumsal Küme kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Toplumsal Küme ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Toplumsal Küme nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Toplumsal Küme kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Toplumsal Küme ne demek, TDK'ya göre Toplumsal Küme kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Toplumsal küme ne demek? Toplumsal küme TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi toplumsal küme kelimesi. Peki toplumsal küme ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre toplumsal küme nedir, toplumsal küme kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TOPLUMSAL KÜME NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Toplumsal küme kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre toplumsal küme kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Türlü etkileşimlerle bir arada bulunan,birden çok sayıda bireyden oluşan toplumsal birim

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