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Topoğrafik ne demek, TDK'ya göre Topoğrafik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Topoğrafik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Topoğrafik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Topoğrafik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Topoğrafik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Topoğrafik ne demek, TDK'ya göre Topoğrafik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Topoğrafik ne demek? Topoğrafik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi topoğrafik kelimesi. Peki topoğrafik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre topoğrafik nedir, topoğrafik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TOPOĞRAFİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Topoğrafik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Topoğrafik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre topoğrafik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Topoğrafyayla ilgili

TOPOĞRAFİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Boğaziçi'ndeki iki yakanın topoğrafik biçimlenmesi şiirseldir.

TOPOĞRAFİK KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- topoğrafik harita

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