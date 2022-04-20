Topuz isminin anlamı nedir, Topuz ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Topuz isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Topuz ismi ne demek, Topuz ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Topuz isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Topuz İsminin anlamı nedir? TDK Topuz anlamı:

Topuz ismi Türk Dil Kurumunda üç farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. isim Ucu top biçiminde eski bir silah.

2. isim Top biçiminde toplanmış saç.

3. isim Bir şeyin elle tutulabilen çıkıntısı:

"Kapıya doğru yürüdü. Evvela anahtarı, sonra topuzu çevirdi." - Peyami Safa

Topuz İsmi Kuranda geçiyor mu?

Topuz ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Topuz isminin kökeni:

Topuz ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 6 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Topuz isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Topuz isminin rengi:

Mavi

Topuz ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Topuz isminin Harf Analizi Nedir ?

Topuz ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

T : Hayalperest, tembel,

O : Sağduyulu, utangaç

P : Kendinden emin,

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

Topuz isminin Numerolojisi Kaçtır?

Topuz ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

T : 24

O : 18

P : 20

U : 25

Z : 29

= 116 – Topuz İsminin Numeroloji Toplamı 116’dir.

Topuz isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Topuz ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Topuz isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

T: 2 O: 6 P: 7 U: 3 Z: 8 = 26

2 + 6 = 8 Kader sayısıdır

Topuz isminin 8 kader sayısına göre kişilik özellikleri

8 – Takım çalışmasına yatkın, kararlı ve sonuca odaklı bir kişiliğe sahip olması ona organizasyon kurmada ve yöneticilik yeteneklerinin gelişmesinde büyük katkı sağlar. Maddi ve manevi yönden güçlü olması ona istediklerini elde etme bakımından kolaylıklar sağlar. Karşısındakine önem vermediği gibi yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırma hususunda hiç düşünmeden karar verir.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!