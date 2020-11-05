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  3. Torku'dan açıklama: Konya süt toplama fabrikası ilişiğimiz yok

Torku'dan açıklama: Konya süt toplama fabrikası ilişiğimiz yok

Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş'nin çatısı altında bulunan Torku markasından, Konya'daki süt toplama merkezinde tepkiye neden olan görüntülerle ilgili yapılan açıklamada, Torku'nun bu firmadan alışveriş yaptığına dair iddiaların gerçekdışı olduğu belirtildi.

Torku'dan açıklama: Konya süt toplama fabrikası ilişiğimiz yok

Konya'da bir süt toplama fabrikasında çekilmiş tepki toplayan görüntülerin ardından adı bu iddialara karışan firma Torku markasından açıklama geldi.

Torku'nun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bugün internette dolaşıma giren bir videonun Konya'da bir süt toplama firmasında gerçekleşmesi nedeniyle Torku'nun da adının anıldığı hatırlatıldı.

Paylaşımlarda görülen söz konusu firma ile Torku ve hiçbir Konya Şeker iştirakinin geçmişte bir iş bağı veya ticari alışverişinin olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Torku'nun bu firmadan süt aldığına dair iddialar tamamen asılsız ve gerçeği yansıtmamakta olup, konuyla ilgili yargı makamları nezdinde hukuki girişimde bulunulmuştur. Arkasında 900 bin çiftçi ortağıyla Konya Şeker'in bulunduğu 'Torku Güvenilir Gıda Zinciri'nin iki temeli, sertifikalı çiftçilerden oluşan hammadde tedarik modelimiz ve yüksek teknolojinin kullanıldığı en üst düzeyde hijyenin sağlandığı 'Akıllı Üretim Tesisimiz' ile tüketicilerimize her aşamada titizlikle denetlenen ürünler sunduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz."

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Damla Korkmaz
Haber Editörü


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