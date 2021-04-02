Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) Maaşı Ne Kadar? 2021 Tornacı  Maaşları, İş İlanları

Tornacı görev tanımı nedir, Tornacı ne iş yapar, Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tornacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tornacı, torna tezgahında bir iş parçasını imalat resmine veya numuneye uygun olarak, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) Maaşı Ne Kadar? 2021 Tornacı Maaşları

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) maaşı ortalama aylık 4350 - TL'dir. En düşük Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) maaşı 3750 -TL, En yüksek ise 4950 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Tornacı Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmak yeterlidir.

Ne İş Yapar?

a)İmalat resmini, numuneyi incelemek,

b) Malzeme, tezgah, takım, iş bağlama yöntemi, aparat ve ölçme-kontrol aletlerini seçmek,

c) Parçayı bağlamak,

d) Tezgahın devir sayısını seçmek,

e) Tezgahın ilerleme miktarını, talaş derinliğini belirlemek,

f)Tezgahın devir ve ilerleme hızını ayarlamak,

g) Parçanın alnını tornalamak,

h) Parçaya punta deliği açmak,

i) Parçayı silindirik tornalamak,

j) Parçaya tornada delik delmek, kanal açmak, pah kırmak, vida çekmek, rayba çekmek,

k) Profil tornalamak,

l) Kopya tornalamak,

m)Konik hesabı yapmak,

n) Parçayı tornada kesmek,

o)Parçaya tırtıl çekmek,

p) El tesviyesi yapmak,

q) Parçanın uzunluğunu, delik çapını, derinliğini ölçmek,

r) Parçanın iç/dış çaplarını kontrol etmek,

s)Parçanın açısını ölçmek,

t) Profili kontrol etmek,

u) Kalem bilemek,

v) Matkap bilemek,

w) Zımpara taşını bilemek,

x) Tezgah temizlemek,

y) Kayıt keçelerini, yağ filtresini, fren balatasını, kesme ve tezgah yağını değiştirmek,

Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek ana grubundadır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar meslek alt ana gruptadır.

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek grubundadır.

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) mesleğinin meslek kodu 7223.83 olarak belirlenmiştir

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Tornalama işlemleri, atölye, fabrika veya benzeri kapalı alanlarda genelde ayakta çalışarak yapılır. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında, soğuk-sıcak, şiddetli titreşim, toz, yağlı ortam, rahatsız edici seviyede sese maruz kalma sayılabilir. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Mesleğe yönelik olarak ortaya çıkabilecek risklerle kaynağında mücadele edilir ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyularak bu riskler bertaraf edilebilir. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ise işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanım kullanılarak çalışılır.

Tutum ve Davranışlar

1. Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

2. Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3. Araç, donanım ve aparatların limitlerini zorlamamak, limitleri dahilinde çalışmak

4. Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

5. Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

6. Gerekli ve acil durumlarda donanımın çalışmasını durdurmak

7. Görevi ile ilgili yenilikleri izlemek ve uygulamak

8. İşletme kaynaklarının kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak

9. İş yeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek

10. Kendisinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek11. Programlı ve düzenli çalışmak

12. Risk faktörleri konusunda duyarlı davranmak

13. Sorumluluklarını zamanında yerine getirmek

14. Süreç kalitesine özen göstermek

15. Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak

16. Taşıma işlemlerini gerçekleştirirken dikkatli olmak

17. Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak

18. Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

19. Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek

20. Temizlik, düzen ve iş yeri tertibine özen göstermek

21. Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) Bilgi ve Beceriler

1. Acil durum bilgisi

2. Alarm ve tehlike işaretleri bilgisi

3. Bağlama aparatları bilgisi

4. Basit kalibrasyon bilgisi

5. Çalışma ve kontrol prosedürleri bilgisi

6. Çevre koruma yöntemleri bilgisi

7. Ekipman, el aletleri ve donanımların kullanımı bilgi ve becerisi

8. Elleçleme, taşıma ve sabitleme donanımı kullanım becerisi

9. Geri dönüşümlü atık bilgisi

10. İş parçasını tezgâha bağlama yöntemleri bilgi ve becerisi

11. İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

12. İşlem sembolleri bilgisi

13. İş yeri çalışma prosedürleri bilgisi

14. Kaba tornalama işlemleri yapabilme becerisi

15. Kalite güvence sistemleri bilgisi

16. Kalite kontrol metotları bilgisi

17. Kayıt tutma ve raporlama becerisi

18. Kesme hızı ve ilerleme hızını etkileyen faktörler bilgisi

19. Kesme sıvı ve yağlarını hazırlama ve kullanma bilgisi

20. Kontrol ve uygulama teknikleri bilgi ve becerisi

21. Kusur belirleme ve giderme yöntemleri bilgisi

22. Meslek matematiği bilgisi

23. Meslekî terim bilgisi

24. Muayene ve test teknikleri bilgisi

25. Ölçme bilgisi

26. Sözlü ve yazılı iletişim becerisi

27. Standart ölçüler bilgisi

28. Takım ayarı yapabilme becerisi

29. Takım bağlama yöntemleri bilgi ve becerisi

30. Takım bileme ve değiştirme bilgi ve becerisi

31. Takım çeşitleri bilgisi

32. Talaşlı üretim tezgâhları temel bilgisi

33. Tehlikeli atık bilgisi

34. Teknik spesifikasyonlar bilgisi

YORUM KAT: Yukarıdaki Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) maaşlarına ek sizlerde Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.