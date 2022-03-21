Tornet ne demek, TDK'ya göre Tornet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tornet ne demek? Tornet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tornet kelimesi. Peki tornet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tornet nedir, tornet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TORNET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tornet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tornet kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre tornet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bilyeli tekerlekler ve küçük bir sandıktan oluşan basit taşıma aracı

