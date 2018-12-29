Toroslar EDAŞ'ın, Mersin'in Erdemli ve Tarsus ilçelerine yatırımlarına devam ediyor

Toroslar EDAŞ'ın, Mersin'in Erdemli ve Tarsus ilçelerine "Enerji Nakil Hattı Projesi" kapsamında 19 milyon liralık yatarım gerçekleştirdiği bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin tarım, madencilik, yayla ve deniz turizmi faaliyetlerinin yoğun olduğu Mersin'deki 2 büyük yatırım tamamladı. Bu kapsamda Erdemli ilçesi Güzeloluk enerji nakil hattı için 14 milyon TL'lik yatırım yapan Toroslar EDAŞ, nisan ayında başlattığı çalışma ile 26 kilometre boyunca yeni enerji nakil hattı direklerinin montajını sağlayarak bölgede yaşanan gerilim düşümü sorununa son verdi. Bununla birlikte Lamas, Arslanlı, Aydınlar, Güzeloluk köylerinde yapılan dağıtım merkezi binaları ile köy hatlarını enerji nakil hattı şebekesine bağlayarak kesintisiz enerji hizmeti sağlayacak. Trafolardaki teknik kalitenin artırılmasıyla beraber arızalar da minimum seviyeye indiriliyor. Bu yatırımla yaklaşık 14 bin kullanıcıya kaliteli ve sürdürülebilir enerji arzı sağlamış oldu.

Tarsus Ardıçlı-Kuşçular'a 23 kilometrelik enerji nakil hattı yenilendi

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Ardıçlı-Kuşçular mahallesi güzergahında bulunan 23 kilometrelik enerji nakil hattı, kırsal bölgede bulunan 7 mahalleye kesintisiz ve sürdürülebilir enerji sağlanması amacıyla yenilendi. Nisan ayında başlayan tesis çalışmasında, 2 adet dağıtım merkezi, 4 adet monoblok köşk, 23 kilometrelik hat, 152 adet enerji nakil hattı direği bu hat güzergahına tahsis edildi. Bölgedeki problemlerinin çözülmesi amacıyla 5 milyon TL üzerinde şebeke yatırımı gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında bölgedeki 8 bin kullanıcının kesintisiz enerji talebi karşılandı.