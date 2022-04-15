Torun isminin anlamı nedir, Torun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Torun isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Torun ismi ne demek, Torun ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Torun isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Torun İsminin anlamı nedir? TDK Torun anlamı:

1. isim Bir kimseye göre çocuğunun çocuğu:

"Onun torunu koşarak yanına gelir, yüzünü, gözlerini öper." - Abdülhak Şinasi Hisar

2. isim, mecaz Aynı soydan gelenlerden her biri:

"Mademki hepimiz Âdem'le Havva'nın torunlarıyız..." - Attila İlhan

3. isim, mecaz Takip eden, benimseyen, seven kimse:

"Aradan 70 yıl geçmesine rağmen Akif'in torunları o şiiri hâlâ ezberliyor." - Ahmet Kabaklı

4. isim, argo Acemi er.

Torun İsmi Kuranda geçiyor mu?

Torun ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Torun isminin kökeni:

Torun ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 958 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Torun isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Torun isminin rengi:

Mavi

Torun ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Torun isminin Harf Analizi Nedir ?

Torun ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

T : Hayalperest, tembel,

O : Sağduyulu, utangaç

R : Akıllı, lider, sert

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

N : Sağduyulu, utangaç

Torun isminin Numerolojisi Kaçtır?

Torun ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

T : 24

O : 18

R : 21

U : 25

N : 17

= 105 – Torun İsminin Numeroloji Toplamı 105’dir.

Torun isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Torun ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Torun isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

T: 2 O: 6 R: 9 U: 3 N: 5 = 25

2 + 5 = 7 Kader sayısıdır

Torun isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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