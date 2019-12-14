Tosuncuk Mehmet Aydın öldü mü? Son dakika iddiası! Tosuncuk'a ne oldu?

Ülkemizde Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın ile ilgili intihar haberi gündemi sarstı. Sosyal medyayı karıştıran ve instagram.com/darkwebhaber sitesin üzerinden yapılan bu iddia şu şekilde yer aldı:

Kırmızı bülten ile aranan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, hayatını kaybetti.

MEHMET AYDIN ÖLDÜ MÜ?

instagram.com/darkwebhaber sitesinden paylaşılan ve daha sonra kaldırılan Mehmet Aydın intihar etti haberi şu şekilde yer aldı:

İhbar üzerine Kiev’de Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ın bulunduğu otele baskın düzenlendi. Kırmızı bülten ile aranan Mehmet Aydın, baskın sırasında kendisini otelin 27.katından aşağı bıraktı.

Mehmet Aydın’ın intihar ettiği görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayımlandı

Haberin kaynağı: instagram.com/darkwebhaber sitesi haberi paylaştıktan sonra geri kaldırdı. Henüz haberin doğruluğu kesinleşmedi.

MEHMET AYDIN KİMDİR?

Aslen Giresunlu olan Mehmet Aydın, 31 Mayıs 1991 yılında doğdu. İlk ve ortaokulu Bursa’da tamamladı. . Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra Bursa İnegöl’de 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini açtı. Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın,Eren Çakar ismini kullanan Mehmet Aydın, Egoman ismiyle rap klipleri çekti. SGK kayıtlarında Mehmet Aydın'ın isminin yer aldığı eğlence mekanının sahibi Yusuf Sabahyıldızı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çiftlik Bank'ın kurucusu Aydın'ın, 2013'te sahibi olduğu iş yerinin mutfak bölümünde bulaşıkçı olarak çalıştığını söyledi. Kendisinden 20 yaş küçük olan Sıla Aydın ile evlendi.

Mehmet Aydın ile Sıla Aydın'ın ocak ayında boşandığı iddia edilmişti fakat. Av. Yörük, açıklamasında “Mehmet Aydın ile bir yıl kadar önce evlenen Sıla Aydın’ın bu kişiden anlaşmalı boşanma niyeti vardı. Ancak bir türlü kendisine ulaşamadık. Türkiye’ye de gelmeye korkuyor. Aylık 5 bin lira nafaka talebimiz vardı. Buna bile yanaşmadı. Bu nedenle bugün mahkemeye çekişmeli boşanma dilekçemizi sunacağız. Sıla Aydın ayrıca bugün koruma kararı başvurumuz olacak” demişti.

ÇİFTLİK BANK NEDİR?

‘’Çiftlik Bank kendini ne kadar bir oyun olarak tanımlasa da aslında büyük karlar elde edebileceğiniz bir yatırım aracıdır. Yaptığınız gerçek yatırımlar ile çeşitli hayvanlar satın alabiliyorsunuz ve Çiftlik Bank sitesine yapacağınız düzenli ziyaretler ile gerçek para kazanıyorsunuz. Çiftlik Bank ise sizin yaptığınız yatırımları gerçek anlamda hayvan ve arazi satın alımları ile değerlendiriyor. Sistemde hayvanların ömrü genel olarak 365 gündür. Saanen keçisi bu konuda istisnadır ve ömrü 700 gündür. Yatırdığınız tutarı 4-6 ay arasında geri almış oluyorsunuz ve bundan sonraki aylar kazandığınız her kuruş sizin kar hanenize yazılıyor. Hayvanın sanal ömrü sona erdiğinde o hayvandan daha fazla gelir elde edemiyorsunuz ve yeni yatırımlar yapmanız gerekiyor. Düzenli ve mantıklı bir şekilde Çiftlik Bank'ta vakit geçirdiğiniz de yaptığınız 1000 TL'lik bir yatırım 1 sene sonra size en az 2200,00 TL olarak geri dönüyor. Maksimum seviye de faydalanmanız durumunda ise 1000 TL başına 2800 TL'ye kadar kazanabilirsiniz.’’