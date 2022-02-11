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  3. Tosuncuk'un kara paralarını aklamaktan hakkında soruşturma açılmıştı! Tuğba Özerk canlı yayında fenalaştı! Eli ayağı titredi, suyu bile açamadı!

Tosuncuk'un kara paralarını aklamaktan hakkında soruşturma açılmıştı! Tuğba Özerk canlı yayında fenalaştı! Eli ayağı titredi, suyu bile açamadı!

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın dolandırıcılıkla kazandığı paralarını kendi şirketinde akladığı iddiasıyla gündeme gelen Tuğba Özerk, konuk olduğu Söylemezsem Olmaz programında fenalaştı. Bunun üzerine sunucu Arto Dalga ise gözyaşları içinde kaldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın parasını akladığı ihbarı üzerine inceleme başlattı. Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Özerk, iddiaları yalanladıktan sonra bugün Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu.

CANLI YAYINDA FENALAŞTI

Mehmet Aydın'ın parasını akladığı iddiasını yalanlayan ve bu konuda her türlü yasal haklarını kullanacağını belirten Özerk, şarkı söylemek için ayağa kalktıktan sonra fenalık geçirdi. Şarkıyı okurken masanın altındaki suyu almaya çalışan şarkıcı, ayakta duramadı.

Ünlü şarkıcının bir süredir hipofiz tümörü ile mücadele ettiği öğrenildi.

Tosuncuk'un kara paralarını aklamakla hakkında soruşturma açılmıştı! Tuğba Özerk canlı yayında fenalaştı! Eli ayağı titredi, suyu bile açamadı!

"TUĞBA SUYU BİLE AÇAMADI"

Olayın ardından Seren Serengil, "Baya rahatsızlandı. Suyu almak istedi ama eli ayağı titrediği için kapağı açamadı. Fenalaştı. Ben Arto'yu ilk kez ağlarken görüyorum. Burada çok acayip bir şey yaşadık. Tuğba yayından ayrılmak zorunda kaldı. O kız gerçekten hasta" dedi.

Tosuncuk'un kara paralarını aklamakla hakkında soruşturma açılmıştı! Tuğba Özerk canlı yayında fenalaştı! Eli ayağı titredi, suyu bile açamadı!

ARTO SERT ÇIKIŞTI

Ağlayarak konuşan Arto Dalga ise "Tuğba'yı eleştirenler yatağınızda huzur bulmayın inşallah. Kız hasta ve hala dik durmaya çalışıyor. İğrençsiniz" dedi.

Tosuncuk'un kara paralarını aklamakla hakkında soruşturma açılmıştı! Tuğba Özerk canlı yayında fenalaştı! Eli ayağı titredi, suyu bile açamadı!

AVUKATI KONUŞTU

Kısa sürede gündem olan Tuğba Özerk, sosyal medya hesabından avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Özer'in avukatı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sabah saatlerinde basında müvekkilim Tuğba Özerk hakkında çıkan iftiradan ibaret savcılık soruşturması olan haberler doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ettik ve müvekkilim hakkında bir şikayet dilekçesi verilerek Tuğba Özerk ile adı yan yana dahi anılamayacak olan binlerce kişinin emeğini sömürmüş bir dolandırıcının parasını akladığına dair bir iftiraya maruz kaldığını üzüntüyle öğrendik. Müvekkilimin bahse konu suça karışmış olma ihtimali olmadığı gibi böyle bir şirkete zaten sahip değildir."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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