Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can'ın gibi usta oyucuların başrollerde yer aldığı dizi hakkında çıkan final yapacağı haberi üzerine merak edilmeye başlandı. Peki Tövbeler Olsun final mi yapıyor? Tövbeler Olsun bitiyor mu? İşte merak edilen ayrıntılar...

TÖVBELER OLSUN FİNAL Mİ YAPIYOR? TÖVBELER OLSUN BİTİYOR MU?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tövbeler Olsun dizisi 25 Mart Perşembe günü, dizinin 31'inci bölümü ile final yapacağını duyurdu. Final kararı izleyenleri üzen dizinin final yapma nedeni ise beklenen izlenme oranlarının altında kalması şeklinde belirtildi. Tövbeler Olsun resmi Twitter hesabından yapılan açıklama ise şu şekilde:

"TövbelerOlsun 31. bölüm fragmanı yayında!(Final)

Peş peşe iki yeni bölümümüzle 25 Mart Perşembe akşamı sizlerleyiz."