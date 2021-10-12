Toyaka ne demek, TDK'ya göre Toyaka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Toyaka ne demek? Toyaka TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi toyaka kelimesi. Peki toyaka ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre toyaka nedir, toyaka kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TOYAKA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Toyaka kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre toyaka kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bükerek germek için iki kat edilmiş bir ipin ucuna geçirilen tahta parçası

