Reyting rekorları kıran Teşkilat dizisine bomba isim katıldı! Uyanış Büyük Selçuklu'dan ayrılan ünlü oyuncu transfer oldu!Son dakika | Bakan Koca çarpıcı veriyi açıkladı: 21 milyon 585 bin 60 kişi tek doz bile aşı olmadıTrabzonspor'a Dorukhan'dan sonra yeni Türk isim | Emre Mor bordo mavili formayı giyecekBakan Pakdemirli güzel haberi verdi! Muğla Milas ve Bodrum'daki yangınlar kontrol altına alındıTrabzonspor - Molde UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?İstanbullular dikkat! İBB Sözcüsü Murat Ongun paylaştı: Bu metro seferlerinin saatleri uzatıldıŞaşırtan hareket! Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile görüntülenen Acun Ilıcalı'nın isteği akılları karıştırdı!Toyota'dan üretime 15 günlük araTedavi parası yangında küle döndü! Haluk Levent , Cemile Teyze için harekete geçti: "Haydi annemize gidelim"Ziya Selçuk istifa mı etti 2021 son dakika? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk o iddialara ne yanıt verdi?
İstanbul33 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Toyota'dan üretime 15 günlük ara

Toyota'dan üretime 15 günlük ara

Toyota, bakım ve onarım gibi çalışmaları yapmak için üretime 15 günlük ara veriyor. Ara, 1-15 Ağustos arasında gerçekleşecek.

Toyota'dan üretime 15 günlük ara

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon  çalışmaları nedeniyle 1 - 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında tatile giriyor. Fabrika çalışanlarının büyük çoğunluğu bu periyotta yıllık ücretli izinlerini kullanacak. Fabrikada yalnızca bakım çalışmalarında görevli personel bulunmaya devam edecek.

Toyota'dan üretime 15 günlük ara


Türkiye’nin üretim ve ihracat devlerinden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2021 yılında 247 bin adet araç üreterek bunun 197 bini ihraç  etmeyi hedefliyor. 2021 ve gelecek yıllarda da yüksek kaliteli  araçlarımızın yanında verimlilik, güvenlik, çevre ve diğer üretim  faktörlerini de fabrikamızda en üst seviyede tutmaya devam ediyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT