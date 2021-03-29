Toyota’nın yeni aracı Proace City’nin fiyatı belli oldu

Gözler dünyaca ünlü araç üreticisi Toyota’nın yeni aracında...Toyota’nın yeni aracının fiyatı belli oldu. Markanın yeni hafif ticari aracı olan Proace City, lansman fiyatları ile Toyota Plaza Aksoy’da alıcılarını bekliyor. Toyota’nın yeni aracı Proace City’nin fiyatı ne kadar? İşte yanıtları...

TOYOTA'NIN YENİ ARACI PROACE CİTY'NİN FİYATI NE KADAR?

Yeni Proace City lansmana özel fiyatlarla alıcılara sunuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Toyota Plaza Aksoy Satış Müdürü Alper Onay, araçların lansmana özel 199 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla alıcılarını beklediğini söyledi. Onay, “Toyota yeni Proace City ile kompakt hafif ticari segmentine “Toyota kalitesini” getiriyor. Türkiye’de Hilux ile hafif ticari araç pazarında uzun yıllardır farkını ortaya koyan Toyota, Proace City camlı van modelini de pazara sunarak segmentteki iddiasını daha da yukarıya taşıyor." açıklamalarında bulundu.

Toyota yeni aracı ile hem iş, hem de özel amaçlı kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Türkiye'deki lansmana özel 199 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Proace City’nin Dream, Flame XPack ve Passion XPack olmak üzere 3 farklı donanım seviyesi bulunuyor.

YANSITMALI RENK GÖSTERGE EKRANI

Yansıtmalı renkli gösterge ekranı ile dikkat çeken özellik sınıfında yalnızca Proace City’de bulunuyor. Araçla ilgili bilgi veren Satış Müdürü Alper Onay, "Bütün versiyonlarda standart olarak sunulan akıllı telefon entegrasyonu, Flame XPack ve Passion XPack’te yine standart olarak bulunan panoramik cam tavan gibi üstün birçok özellik modelimizi ayrı bir yere konumlandırıyor” dedi. Proace City’nin segmentinde ayrıca ilk olarak 5 yıl 150 bin kilometre garantisi bulunuyor.