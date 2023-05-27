Trabzon Akçaabat Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları ve Oy Oranları - 28 Mayıs 2023 Seçim Sonuçları Canlı

Trabzon'da 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için nefesler tutuldu. Oyunu kullanan vatandaşlar Trabzon Akçaabat Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını takip etmek istiyor. Bölge Gündem Haber, İhlas Haber Ajansı’ndan aldığı verileri canlı olarak yayınlıyor. İşte Trabzon Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları canlı takip…

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Trabzon Akçaabat Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları ve Oy Oranları - 28 Mayıs 2023 Seçim Sonuçları Canlı

14 Mayıs 2023 Pazar günü 28. Dönem milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri tercihini yaptı. Bu kapsamda 28. Dönem Milletvekili seçimleri ilk turda tamamlanırken, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ise adayların yüzde 50+1 oyu yakalayamadığı için seçimler 2. tura kaldı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı rakamlara göre 28 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için 64 milyon 145 bin 504 kayıtlı seçmen yeniden sandık başında olacak. Oy verme işlemini tamamlayan Trabzon Akçaabat ilçesinde yaşayan vatandaşlar ise oy verme işleminin saat 17.00'da bitmesiyle 2023 2. Tur seçim sonuçlarını canlı takip etmek ve adayların oy oranlarını öğrenmek için heyecanla internet ve televizyonlara sarılacak.

Bu kapsamda da Bölge Gündem Haber, İhlas Haber Ajansı iş birliğiyle Cumhurbaşkanlığı 2. tur Trabzon Akçaabat seçim sonuçları ve oy oranlarını anbean aktaracak.

28 Mayıs 2023 Trabzon Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları Ve Oy Oranları Anbean Bölge Gündem’de

28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek oy verme işlemi Trabzon Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları ve adayların oy oranları birinci turda olduğu gibi yine canlı olarak Bölge Gündem’de olacak. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Trabzon'da Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı, anlık sandık sonuçları ile " Trabzon 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Canlı Seçim Sonuçları" sayfasında yer alacak. Canlı seçim sonuçlarına gitmek için aşağıdaki kırmızı bağlantıya tıklayın.

Trabzon 2. Tur Seçim Sonuçları 2023 İçin Tıklayın

28 Mayıs Türkiye Geneli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları Ve Oy Oranları

İl detay sayfaları gibi Türkiye geneli cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları da yine Bölge Gündem Haber'de canlı olarak verilecek. Türkiye geneli 2. Tur seçim sonuçları aşağıdaki kırmızı bağlantıya tıklamanız yeterli. Sayfamız her 60 saniyede bir yenilenecek.

Türkiye Geneli 28 Mayıs 2023 Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları ve Oy Oranları - 28 Mayıs 2023 oy oranları!

14 Mayıs 2023 Trabzon Seçim Sonuçları Hakkında Önemli Bilgiler

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Trabzon genelinde 2156 sandık kuruldu. Kurulan bu sandıklarda oy vermeye hak kazanan 611823 seçmenin 545571’i sandık başına giderek oyunu kullandı. Kullanılan oylardan ise 534624’i geçerli sayıldı.

Trabzon 88 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılım oranı ne oldu?

Bu kapsamda yukarıdaki veriler değerlendirildiğinde 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı genel seçimlerine katılım oranı Trabzon'da yüzde 89,171 olarak gerçekleşti. Şimdi gözler 28 Mayıs 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranlarında. Burada ne kadar katılım olacağı merakla bekleniyor.

14 Mayıs 2023 Trabzon Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları ve Oy Oranları

Seçimlerde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan 349214 oy ile yüzde 65,32,

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 1996 oy ile yüzde 0,373,

Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 151435 oy ile yüzde 28,326,

ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ise 31979 oy ile yüzde 5,982 oy oranına ulaşmıştı.

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları ve Oy Oranları - 28 Mayıs 2023 İstanbul oy oranları!

14 Mayıs 2023 Türkiye Geneli Seçim Sonuçları Erdoğan Ne Kadar Oy Aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları ve Oy Oranları - 28 Mayıs 2023 İstanbul oy oranları!

14 Mayıs 2023 Türkiye Geneli Seçim Sonuçları Kılıçdaroğlu Ne Kadar Oy Aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları ve Oy Oranları - 28 Mayıs 2023 İstanbul oy oranları!

NOT: Haberimizde yer alan seçim sonuçları 25 Mayıs 2023 tarihinde İhlas Haber Ajansı'nın kesin olmayan sonuçların göre hazırlanmıştır. 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarında en doğru ve güncel bilgiyi Yüksek Seçim Kurulundan edinebilirsiniz.

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