Trabzon orta hisar beldiyesi AK Parti MHP Cumhur ittifakı meclis üye listesi belli oldu

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler için AK Parti tarafından oluşturulan büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığı ile belediye meclis üyelikleri listesi seçim kurullarına teslim edilmeye başlandı. AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi beraberinde Büyükşehir Başkan Adayı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç ve Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, Trabzon Adliyesi’ne giderek seçim kuruluna listeleri teslim etti.

Revi, yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkan Adayımız Ahmet Metin Genç ve belediye meclis üyelikleri için oluşturduğumuz listeleri seçim kuruluna teslim ettik. Şubat’ın 22’sine kadar eksikleri teslim edeceğiz. 22 Şubat’ta listelerimiz netleşmiş olacak. Şimdiden Trabzon’a hayırlı olsun. Diğer ilçelerimizde kendi bulundukları ilçelerdeki seçim kurullarına listelerini teslim etmeye başladı. Yarına 2-3 ilçemiz kalabilir.” dedi

1. Sıra Mustafa Yaylalı - İnşaat Mühendisi 2. Sıra Şener Kibar - Gıda Mühendisi 3. Sıra Mehmet Karaoğlu - İngilizce Öğretmeni 4. Sıra Süleyman Tomaç – Mimar (MHP kontenjanı) 5. Sıra Hacer Öztürk – İnşaat Mühendisi 6. Sıra Behlül Karakaş – Diş Hekimi 7. Sıra Nusret Onur – İşletmeci 8. Sıra Engin Karadeniz – Elektrik Mühendisi (MHP kontenjanı) 9. Sıra Ufuk Hoş – Mimar 10. Sıra Mustafa Dinçer – İnşaat Mühendisi 11. Sıra Fatih Göktaş – Çevre Mühendisi 12. Sıra Ayşe Kabadayı – Mimar (MHP kontenjanı) 13. Sıra Enis Ramazanoğlu – Jeoloji Mühendisi 14. Sıra Hüseyin Canım – İşletmeci 15. Sıra Ahmet Yüksel Gülay – Emekli 16. Sıra Abdurrahman Kınalı – Esnaf (MHP kontenjanı) 17. Sıra Hüseyin Yılmaz – Mimar 18. Sıra Ahmet Sarı Alioğlu – İşletmeci 19. Sıra Hasan Yılmaz – Emekli 20. Sıra Ümit Akbaytürk – Esnaf (MHP kontenjanı) 21. Sıra Coşkun Şahin – Jeoloji Mühendisi 22. Sıra Hayati Yavuz – Müteahhit 23. Sıra Nihat Akyüz – İşletmeci 24. Sıra Semih Bulutoğlu – Tekniker (MHP kontenjanı) 25. Sıra Osman İsaoğlu – İşletmeci 26. Sıra Ayfer Cihan – Sigorta Aracısı 27. Sıra Gürsel Neşet Karahasan – Emekli 28. Sıra Halil İbrahim Kansız – Esnaf (MHP kontenjanı) 29. Sıra Abdülkadir Soytemiz – Serbest Meslek 30. Sıra Turan Terzi – Emekli 31. Sıra Nurten Şahin – Emekli 32. Sıra Sinan Eroğlu – İnşaat Mühendisi (MHP kontenjanı) 33. Sıra Mustafa Kemal Şahin – Turizm ve Otel İşletmecisi

KONTENJAN

1. Sıra Tahsin Bayrak – Muhasebeci 2. Sıra Faruk Kanca İnşaat Mühendisi 3. Sıra Hayrullah Baytar – İşletmeci 4. Selahattin Çebi – Makine Mühendisi