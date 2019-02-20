Trabzon Ortahisar beldiyesi İYİ Parti CHP millet ittifakı meclis üye listesi belli oldu

CHP ile İYİ Partinin oluşturduğu Millet İttifakının Ortahisar Belediye Başkan adayı Salih Akyüz olurken, Belediye Meclis Üyelikleri aday listesinde ise her iki partiden de isimler yer aldı. Belirlenen 33 kişilik listede İYİ Parti'den 12, CHP'den ise 20 kişi yer aldı. Kontenjanda ise İYİ Parti'den 1, CHP'den 3 isim yer aldı.

Ortahisar Belediye Meclisinde yer alan CHP'li 5 Belediye Meclis Üyesi Cahit Erdem, Atilla Çavdar, Nurcan Göç, Mustafa Erdem ve Turgay Şahin'in listeye yazılmadı. Cahit Erdem Beşikdüzü Belediye Başkanlığına aday adayI olmuş, Atilla Çavdar ve Turgay Şahin ise yeni dönemde görev almayacaklarını açıklamıştı.

Millet İttifakında Belediye Meclis Üyeliği listesinde ilk sırada CHP’li Mimar Müslim Hamzaçebi yer aldı. 2. İYİ Parti’den Davut Çakıroğlu, 3. Cüneyt Zorlu, 4. Oktay Söğüt, 5. İYİ Parti’den Berrin Erkuloğlu, 6. Ömer Dayı, 7. Ertuğrul Akbulut 8. İYİ Parti'den Burhan Bekar, 9. Birgül Boğuşlu 10. Yavuz Selim Bayram 11. İYİ Parti'den Derviş Köz 12. İYİ Parti'den Kahraman Altuntaş 13. Erkan Kurt, 14. İYİ Parti'den Hasan Kamil Kandaz 15. Kayhan Altun, 16. Mustafa Muhcu 17. İYİ Parti'den Ümmügül Çalık 18. Yıldız Usta 19. Mustafa Erdi Çakır 20. İYİ Parti'den Hilmi Avcı 21. Recep Demirkır 22. Ali Şükrü Şahinoğlu, 23. İYİ Parti'den Murat Durmuş 24. Yusuf Altuntaş, 25. Cemal Ergül 26. İYİ Parti'den Nedim Mert 27. Sevcihan Pank 28. Metin Karaosmanoğlu 29. Arda Demirel 30. Yaren Bahadur 31. Onur Karahan, 32. İYİ Parti'den Salih Aslan, 33. Hasan Ünver Mermertaş.