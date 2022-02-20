Günlük burç yorumları 20 Şubat 2022 Pazar | İkizler, sevdiğinle çıkıp dolaş; Akrep patavatsızlık yapmamaya dikkat et!Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşlarıİstanbul'da ölü doğan bebek hastanede kayboldu! Sorumlu ebenin hapsi isteniyor!Seryaver ne demek, TDK'ya göre Seryaver kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Tük kızlarına 'Kezban' demişlerdi! Aleyna Tilki ve Serel Yereli'nin yatakta birlikte verdikleri poz sosyal medyada deprem etkisi yarattıTrabzon'a cenaze taşıyan İBB otobüsü 3 kişiye mezar oldu! Çok sayıda yaralı var!Acı Badem Kurabiyesi ne demek, TDK'ya göre Acı Badem Kurabiyesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turuna çıkıyor! Yatırımlar ve ticarette yeni fırsatlar!İstanbul'da asayiş uygulaması! 65 kişi yakalandı!Ahşap Kapı İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Trabzon'a cenaze taşıyan İBB otobüsü 3 kişiye mezar oldu! Çok sayıda yaralı var!

Trabzon'a cenaze taşıyan İBB otobüsü 3 kişiye mezar oldu! Çok sayıda yaralı var!

İstanbul'dan Trabzon’a cenaze götüren İBB otobüsü Çankırı’da şarampole yuvarlandı; 3 kişi öldü, 2’si ağır 26 kişi yaralandı.

Trabzon'a cenaze taşıyan İBB otobüsü 3 kişiye mezar oldu! Çok sayıda yaralı var!

İstanbul'dan Trabzon'a Ali Yazıcı'nın cenazesini taşıyan Seyfettin Yılmaz idaresindeki İBB'ye ait yolcu otobüsü, önceki gece 23.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi Dağtarla mevkiinde şarampole yuvarlandı.

Kazada, Hüseyin İrfan Yazıcı, Osman Yazıcı ile Ömer Cevahir Efendioğlu olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 26 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Kazada ölenlerin cenaze sahiplerinden Hüseyin İrfan Yazıcı ve Osman Yazıcı olduğu tespit edildi. Yaralılar, çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Kazadan kurtulan yaralılar, otobüsün kaza yaptığı Kurşunlu ilçesi Dağtarla mevkisine gelene kadar 2 defa daha kaza atlattığını ve şoförün tecrübesiz olduğunu dile getirdi.

Konya-Aksaray karayolunun 50. kilometresinde Metin Çetindaş (48) idaresindeki tur otobüsü, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT