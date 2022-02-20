Trabzon'a cenaze taşıyan İBB otobüsü 3 kişiye mezar oldu! Çok sayıda yaralı var!

İstanbul'dan Trabzon'a Ali Yazıcı'nın cenazesini taşıyan Seyfettin Yılmaz idaresindeki İBB'ye ait yolcu otobüsü, önceki gece 23.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi Dağtarla mevkiinde şarampole yuvarlandı.

Kazada, Hüseyin İrfan Yazıcı, Osman Yazıcı ile Ömer Cevahir Efendioğlu olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 26 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Kazada ölenlerin cenaze sahiplerinden Hüseyin İrfan Yazıcı ve Osman Yazıcı olduğu tespit edildi. Yaralılar, çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Kazadan kurtulan yaralılar, otobüsün kaza yaptığı Kurşunlu ilçesi Dağtarla mevkisine gelene kadar 2 defa daha kaza atlattığını ve şoförün tecrübesiz olduğunu dile getirdi.

Konya-Aksaray karayolunun 50. kilometresinde Metin Çetindaş (48) idaresindeki tur otobüsü, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.