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  3. Trabzon'da bir garip eğlence! Önce horon oynadılar sonra birbirlerini dövdüler

Trabzon'da bir garip eğlence! Önce horon oynadılar sonra birbirlerini dövdüler

Trabzon’un Arsin ilçesinde arkadaşlarının düğününden çıkan bir grup genç, trafikte araçlarını durdurup horon oynadı. Gençler arasında çıkan eğlen kavgayla sonuçlandı.

Trabzon’un Arsin ilçesinde evlenen arkadaşlarının düğününden çıkan bir grup genç, gelin ve damadı eve bırakacakları sırada trafikte durup korona tedbirlerini hiçe sayarak el ele horon oynadı. Çıkardıkları gürültü nedeniyle vatandaşları rahatsız eden gençler umarsızca eğlendi. 

ARALARINDA KAVGA ÇIKTI

Gürültü nedeniyle ihbar üzerine gelen polis ekipleri  geldi. Gençler ekipler tarafından caddeden uzaklaştırılmak istendi. Sosyal mesafe kurallarını hiçe sayacak şekilde eğlenen gençler arasından 2 kişi sözlü olarak tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle boğazından tutularak savrulan bir kişi seyir halindeki otomobile çarptı. Otomobilin aynası kırılırken, polisin ve çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden engellendi. Yaşanan tartışmayı gören ve aracından inerek darp edilmek istenilen şahsın yanına gelen bir kişi yumruk atmaya başladı.

Trabzon'da bir garip eğlence! Önce horon oynadılar sonra birbirlerini dövdüler

TRAFİKTEKİ VATANDAŞLARDA KAVGAYA DAHİL OLDU

Polisin müdahalesiyle uzaklaştırılmak istenilen şahsa bu sefer aynası kırılan otomobilin sahibi saldırdı. Aracından inerek yumruk atan otomobilin sahibi şahsı yere düşürdü.

Eğlencenin kavgaya dönüştüğü anlar polisin ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona erdi.

Trabzon'da bir garip eğlence! Önce horon oynadılar sonra birbirlerini dövdüler

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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