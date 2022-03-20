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  3. Trabzon'da bir garip olay! Yüzüğü parmağına sıkışınca çareyi itfaiyede buldu!

Trabzon'da bir garip olay! Yüzüğü parmağına sıkışınca çareyi itfaiyede buldu!

Trabzon'da, parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan kişinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Trabzon'da bir garip olay! Yüzüğü parmağına sıkışınca çareyi itfaiyede buldu!

Trabzon'da, parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan kişinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Akçaabat ilçesinde M.İ, parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca Haçkalı Baba Devlet Hastanesine giderek yardım istedi.

Bilgi verilmesi üzerine hastaneye Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Akçaabat İtfaiye Grubu ekipleri sevk edildi.

İhbarı alan itfaiye ekipleri, hastaneye gelerek yüzüğü çıkartmak için çalışma başlattı.

Ekipler, yüzüğü çıkarmak için spiral kesme makinesinin minyatürü olan, yüzük kesme aparatı diye adlandırılan motorlu alet ve makas yardımıyla yüzüğü keserek çıkardı.

Trabzon'da bir garip olay! Yüzüğü parmağına sıkışınca çareyi itfaiyede buldu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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