Trabzon’da denizde can pazarı! 5 kişi kurtarıldı, 1'i halen aranıyor!

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bugün öğle saatlerinde serinlemek için dalgalı denize giren 6 kişilik aileden biri denizde kaybolurken, 5 kişi çevredekiler tarafından kurtarıldı.

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Trabzon’da denizde can pazarı! 5 kişi kurtarıldı, 1'i halen aranıyor!

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bugün öğle saatlerinde serinlemek için dalgalı denize giren 6 kişilik aileden biri denizde kaybolurken, 5 kişi çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 2'si çocuk 6 kişilik Yeşilay ailesi bugün ilçenin Kaleköy mahallesi Zeytinlik mevkiinde serinlemek için denize girdi. Denizin dalgalı olması nedeniyle dalgaların açığa sürüklediği aileden 4'ü çevredeki vatandaşlar tarafından, bir kişi de kayık ile kenara çekilerek kurtarıldı. Aile fertlerinden Tekin Yeşilay dalgalara kapılarak kaybolurken, kayıp şahıs için Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı ve jandarma ekiplerinin arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Boğulmak üzere olan aile fertlerini kurtaran cankurtaran o anları anlattı

Denizde boğulmaktan son anda kurtarılan aile fertleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, suda boğulmak üzere olan Yeşilay ailesinin fertlerini kurtarılmasında yoğun çaba sarf eden işletme sahibi ve cankurtaran Abdul Zihni, o anları anlattı. Zihni, "Biz otururken iki kişi bağıra bağıra "Cankurtaran yok mu?" diyerek yanımıza geldi. Biz de can simitlerini aldığımız gibi yardımlarına gittik. Batıp çıkanları tespit ettikten sonra denize girdik. 6 kişilik bir aileydi. 2 küçük çocuk vardı. Onları hemen kurtardık.

Sonrasında bir erkek ve kadın vardı onları da kurtardık. Genç biri daha vardı akıntı nedeniyle açığa sürüklenmişti. Sürüklendiği için işletmemizde botu aldık. Bot yardımıyla onu da kurtardık. Bir kişi daha varmış onu hiç görmedik. Batıp çıktığını söylediler ama biz hiç göremedik. Yoksa onu da kurtarırdık. Ekipler geldi. Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Deniz dalgalıydı. Deniz dalgalı olduğu zaman biz işletmemizi cankurtaran olmasına rağmen kapatıyoruz. Bu olay bizim işletmemizin yan tarafındaki başıboş bir yerde oldu. Biz zaman zaman oraya gidip insanları "Burada denize girmeyin" diye uyarıyoruz. Müdahale ediyoruz ama bizi dinlemiyorlar. Bizim plajımızın güvenlik koridorunun dışında kalan bir yer" ifadelerini kullandı.

Trabzon’da denizde can pazarı! 5 kişi kurtarıldı, 1'i halen aranıyor!

Trabzon’da denizde can pazarı! 5 kişi kurtarıldı, 1'i halen aranıyor!

Trabzon’da denizde can pazarı! 5 kişi kurtarıldı, 1'i halen aranıyor!

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