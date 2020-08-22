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Trabzon'da harfiyat kamyonu denize uçtu

Trabzon'un Arsin ilçesinde harfiyat kamonu denize uçtu. Kayalıkların üzerindeki kamyonu bulunduğu yerden çıkarmak için uzun uğraşlar verildi.

Trabzon'da harfiyat kamyonu denize uçtu

Trabzonda harfiyat kamyonu denize uçtu. Trabzon'un Arsin ilçesinde denize uçan hafriyat kamyonu yoldan geçenlerin ilgisini çekerken, kayalıkların üzerindeki kamyonu bulunduğu yerden çıkarmak için uzun çabalar verildi.

Trabzon'da harfiyat kamyonu denize uçtu
Yaşanan kaza, ilçenin Yeşilyalı Falkoz mevkinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen  bilgiye göre, Rize'den Trabzon yönüne giden şoförü belirlenemeyen 06 ST 8627 plakalı hafriyat kamyonu, kırmızı ışıkta önünde duran araca vurmamak için sağa manevra yaparak önce kaldırıma çıktı, ardından denize doğru uçtu.

Trabzon'da harfiyat kamyonu denize uçtu

Kazayı şoför hafif sıyrıklarla atlatırken, denize düşen kamyonun, çekilmesi için bölgeye çekici çağrıldı. Çekici kamyonu uzun süre bulunduğu yerde çıkarmak için yoğun çaba sarf ederken, uzun uğraşlar sonucu kamyon bulunduğu yerden güçlükle çıkartıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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