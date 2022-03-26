Trabzon'da heyelan sonucu kopan kayalar kamyonetin üzerine düştü! 4 kişi yaşamını yitirdi!

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, AA muhabirine, ilçeye bağlı Karaağaçlı Mahallesi civarında 60 KF 334 plakalı kamyonetin üzerine yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğünü söyledi.

Olay yerinde olduğunu ifade eden Beşel, araçtaki 4 kişinin de yaşamını yitirdiğini ifade etti.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 4 kişinin cansız bedenlerini bulundukları yerden çıkarttı.