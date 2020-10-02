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  3. Trabzon'da iş makinesi üzerine devrilen ağaç, operatörü yaraladı, oğlunu öldürdü

Trabzon'da iş makinesi üzerine devrilen ağaç, operatörü yaraladı, oğlunu öldürdü

Trabzon'un Hayrat ilçesinde, kontrolsüzce kesilen ağaç, çevrede yapılan yol açma çalışmaları yapan iş makinesinin üzerine devrilerek operatörün yaralanmasına, 11 yaşındaki oğlunun ise ölümüne neden oldu.

Trabzon'un Hayrat ilçesinde, yol açma çalışması yapılan iş makinesinin üzerine, çevrede kontrolsüz kesilen ağaç devrildi. Operatör Yakup Bıçak, yaralanırken, iş makinesi kabininde sıkışan oğlu Aziz Bıçak (11) ise yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam, ilçenin Balaban Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çevrede kontrolsüz olarak kesilen ağaç, yol açma çalışması yapılan iş makinesinin üzerine devrildi. Kazada iş makinesi operatörü Yakup Bıçak ve çalışmaları kabinden izleyen oğlu Aziz Bıçak, bulundukları yerde sıkıştı. Yardıma koşan çevredekiler ise araçtan baba ile oğlunu çıkardı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, sağlık durumu kritik olan Aziz Bıçak'ı tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Baba Yakup Bıçak ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Aziz Bıçak'ın cenazesi, bugün kılınan namazın ardından Balaban Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Öte yandan küçük çocuk ve operatörün, sıkıştığı iş makinesinden kurtarılması için seferber olanların verdiği uğraş, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, sıkıştığı yerden alınıp, kucakta taşınan küçük çocuğa sağlık ekiplerin müdahalede bulunduğu anlar da yer aldı.

Trabzon'da iş makinesi üzerine devrilen ağaç, operatörü yaraladı, oğlunu öldürdüTrabzon'da iş makinesi üzerine devrilen ağaç, operatörü yaraladı, oğlunu öldürdü

Berna Akkaya
Editör


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