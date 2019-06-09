Trabzon'da taciz şüphelisi tekme tokat dövülmüştü! Yeni gelişme!

Olay, önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Trabzon'da kentin en işlek yerlerinden biri olan Uzun Sokak'ta gerçekleşen olayda; 27 yaşında olan yabancı uyruklu Said Dubeys, iddiaya edildiğine göre, sokakta yürüyen bir kadına elle tacizde bulundu. Kadının çığlıklarına gelen çevredekiler, taciz iddiası üzerine şüpheliye saldırdı. Said Dubeys, tekme tokat dövdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polisler, Said Dubeys’i linç etmek isteyen kalabalığı biber gazı sıkarak, dağıttı. Gözaltına alınan Said Dubeys, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

YABANCI UYRUKLU ŞAHIS SUÇLAMALARI REDDETTİ

Said Dubeys'in dövüldüğü anlar ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde taciz şüphelisine tekme, tokat ve yumruklarla saldırıldığı görüldü.

Said Dubeys, tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde, suçlamaları reddederek davranışının yanlış anlaşıldığını söyledi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Dubeys, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.