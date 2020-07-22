Trabzon'da vaka sayıları arttı, hastaneler doldu! Denetimler artırıldı

Haziran ayına kadar koronavirüs vaka sayılarının 20'li rakamlara düştüğü Trabzon'da normalleşmeyle birlikte vaka sayılarında artış yaşandı. Pozitif vaka sayısı 200'ü aşarken,Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haçkalı Baba Devlet Hastanesi ve Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi vakalar nedeniyle doldu. Yetkililer yeni tespit edilen koronavirüs vakalarını ilçelerdeki hastanelere yönlendiriyor.

DENETİMLER ARTIRILDI

Vaka artışı sonrası emniyet güçleri maske takma ve sosyal mesafe kuralına ilişkin denetimlerini artırmaya başladı. Özellikle kentin işlek caddelerinden olan Uzun sokakta yapılan denetimlerde maske takmayan ve maskesini yanlış takanlara uyarı yapılıyor.

Polislerin denetimi sırasında maskesiz yakalanan kişiye maske veren Adnan Genç isimli kişi şöyle konuştu:"Vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyorum. İnsanlar bana bir şey olmaz diye düşünüyor. Devlet insanların sağlığı için çalışıyor. İnsanlar bu kadar vurdumduymaz olmasına hayret ediyorum"

"SAĞLIK BAKANIMIZIN SÖYLEMLERİNE DİKKAT EDELİM"

"Halkımızın daha tedbirli hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum." diyen Ayşen Yazıcıoğlu ," Maskesiz sokağa çıkılmaması ve dezenfeksiyona dikkat edilmesi gerekiyor. Sağlık bakanımız da bu konuda gayet iyi bir çalışma yürütüyor. Onun da söylemlerine dikkat edelim" dedi.

"İNSANLAR MECBUR KALMADIKÇA EVDEN ÇIKMAYACAK"

Trabzon'daki vaka artışlarını vatandaşların kurallara uymamasına bağlan Gökhan Karahasanoğlu, "İnsanlar mecbur kalmadıkça evden çıkmayacak. Bizim insanımız fazla laf dinlemeyen bir insan olduğu için bunlar normal. Yaşanacak ve bir şekilde bitecek. Kurallara uyulmuyor, yeri geliyor ben de uymuyorum, yalan söylemeye gerek yok. Kurallara uyan insan sayısı az" ifadelerini kullandı.



