Trabzonspor 1-3 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor evinde Alanyaspor'u ağırladı.

Trabzonspor - Alanyaspor maçının ilk yarısı golsüz geçti. İkinci yarıda ise goller peş peşe geldi. 66. dakikada Aalanyaspor oyuncusu Mustafa Pektemek topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. 73. dakikada Davidson da Luz Pereira 73. dakikada attığı golle Alanyaspor'a bir gol daha getirse de 80. dakikada Trabzonspor Anastasios Bakasetas'ın penaltı vuruşuyla maçı 2-1 yaptı. Alanyaspor yine Davidson da Luz Pereira'nın attığı golle 90+8'de maçı 3-1 yaptı.

Trabzonspor - Alanyaspor maçı 3-1 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonucun ardından son 3 maçta 2. yenilgisini alan bordo mavili takım, 51 puanla, 1 maçı eksik olan zirvedeki Beşiktaş'ın 9 puan gerisinde kaldı. 4 maç sonra kazanan Alanyaspor ise 46 puana yükseldi.