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Trabzonspor 2010-2011 sezonundan sonra ilk defa 2. sıraya yerleşti

Spor toto süper 2018 -2019 sozonunun ilk yarısı sona erdi. İlk yarıyı İstanbul Başakşehir 35 puanla birinci, Trabzonspr 29 puan ile 2. sırada tamamladı. Trabzonspor 2010- 2011 sezonundan sonra ik defa 2. sıraya yerleşmiş oldu.

Trabzonspor 2010-2011 sezonundan sonra ilk defa 2. sıraya yerleşti

Türk futbolun önemli külüplerinden biri olan ve üç büyükler diye adlandıran Beşiktaş. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra ligte şampiyonluk  sevinci yaşayan Trabzonspor 2010 -2011 yılı şampiyonluk yarışında o sezon Fenerbahçe ile çekişmiş ilk yarıyı Trabzonspor 42 puanla 1. sırada tamamlamış ve sezon sonunda Fenerbahçe ile aynı puanla 82 paun toplamış averajla Fenerbahçe şampiyon olmuştu,O sezon sonunda 3 Temmuz şike süreci patlak vermiş ve o sezonun şampiyonluğu çok tartışmalı hale gelmişti UEFA olaya el atmış o yıl şampiyonlar ligine Fenerbahçe yerine Trabzobspor'u davet etmişti.

Trabzonspor bu sezondan sonra ilk defa 2018-2019 futbol sezonunda ilk yarıyı ikinci tammlamayı başardı.

Ligin ilk yarısında 17 maçın sonucunda İstanbul Başakşehir 35 puanla ilk yarıyı lider tamamlarkenTrabzonspor ise 29 puanla  ikinci sırada tamamladı,

İŞTE 2018- 2019 SPOR TOTO SÜPER LİG İLK YARI PUAN DURUMU

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