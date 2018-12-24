Trabzonspor 2010-2011 sezonundan sonra ilk defa 2. sıraya yerleşti
Spor toto süper 2018 -2019 sozonunun ilk yarısı sona erdi. İlk yarıyı İstanbul Başakşehir 35 puanla birinci, Trabzonspr 29 puan ile 2. sırada tamamladı. Trabzonspor 2010- 2011 sezonundan sonra ik defa 2. sıraya yerleşmiş oldu.
Türk futbolun önemli külüplerinden biri olan ve üç büyükler diye adlandıran Beşiktaş. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra ligte şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor 2010 -2011 yılı şampiyonluk yarışında o sezon Fenerbahçe ile çekişmiş ilk yarıyı Trabzonspor 42 puanla 1. sırada tamamlamış ve sezon sonunda Fenerbahçe ile aynı puanla 82 paun toplamış averajla Fenerbahçe şampiyon olmuştu,O sezon sonunda 3 Temmuz şike süreci patlak vermiş ve o sezonun şampiyonluğu çok tartışmalı hale gelmişti UEFA olaya el atmış o yıl şampiyonlar ligine Fenerbahçe yerine Trabzobspor'u davet etmişti.
Trabzonspor bu sezondan sonra ilk defa 2018-2019 futbol sezonunda ilk yarıyı ikinci tammlamayı başardı.
Ligin ilk yarısında 17 maçın sonucunda İstanbul Başakşehir 35 puanla ilk yarıyı lider tamamlarkenTrabzonspor ise 29 puanla ikinci sırada tamamladı,
İŞTE 2018- 2019 SPOR TOTO SÜPER LİG İLK YARI PUAN DURUMU
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