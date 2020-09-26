Sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspor, 3. hafta maçında Yeni Malatyaspor'u sahasında 3-1 yendi. Yeni transferlerden Benik Afobe'nin iki gol attığı maçta Lewis Baker ise bir asist yaptı. Nwakaeme'nin golünde ise pası bir başka yeni transfer Flavio verdi. Trabzonspor bu galibiyet ile sahasında beş maç aradan sonra kazandı. Yeni Malatyaspor ise ilk üç haftayı galibiyet alamadan kapatmış oldu

MAÇTAN DAKİKALAR

3.dakikada sağ kanattan Adem Büyük geldi yerden ortasını kaleci Uğurcan aldı

13.dakikada Adem Büyük ceza sahası içinde dönerek vurdu top kaleci Uğurcan'da kaldı

16.dakikada sol kanttan Nwakaeme geldi rakibini geçip vuruşunu yaptı ama top kalecide kaldı

18.dakikada Lewis Baker ceza sahası dışından vurdu şutu farklı biçimde auta gitti

GOL! 24.dakikada Trabzonspor Benik Afobe'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Hüseyin aşırttı arkada direkte Afobe kafayla golü attı.

27.dakikada Yeni Malatyaspor'da Acquah ceza sahası dışından vurdu top dışarı gitti

GOL! 33.dakikada Trabzonspor Benik Afobe'nin golüyle 2-0 öne geçti. Savunmanın arkasına sarkan Baker daha uygun durumdaki Afobe'yi gördü. Afobe bekletmeden vuruşunu yaptı ve ikinci golünü kaydetti

VAR SONUCU GOL İPTAL! 41.dakikada Yeni Malatyaspor Adem Büyük ile golü buldu ancak pozisyonun öncesinde VAR incelemesi sonucu ofsayt belirlenince filelere giden top, gol değeri kazanmadı

45.dakikada Flavio ceza sahasına girmeden yerden vurdu şutu az farkla dışarı gitti

GOL! 45+2.dakikada Trabzonspor Nwakaeme'nin golüyle 3-0 öne geçti. Ceza sahası önünde topu alan Nwakaeme rakibi ekarte edip sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı ve golü attı

İlk yarıyı Trabzonspor 3-0 önde kapattı

İkinci yarı başladı, Malatyaspor devre arasında 3 oyuncu değişikliği yaptı. Zeki Yavru, Zuqui ve Lukoki oyunda

ÇİZGİDEN ÇIKARDI! 49.dakikada Nwakaeme'nin sağ çaprazından şutu çekti, kaleciyi geçen topu savunmada Hadebe çizgiden çıkardı

52.dakikada Hafez'in ortasına Tetteh kafayı vurdu top kaleci Uğurcan'da kaldı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 58.dakikada sakatlanan Abdulkadir Parmak çıktı yerine Safa Kınalı oyuna girdi

72.dakikada Abdülkadir Ömür'ün kullandığı serbest vuruş doğrudan dışarı çıktı

PENALTI! Yeni Malatyaspor, 77. dakikada penaltı kazandı

GOL! 78.dakikada Yeni Malatyaspor, Adem Büyük ile farkı ikiye indirdi. Deneyimli oyuncu penaltıdan topu filelere gönderdi

SARI KART 80.dakikada Yeni Malatyaspor'da Zuqui yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

UĞURCAN ÇIKARDI! 86.dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Zuqui kafayı vurdu kaleci Uğurcan son anda topu çıkardı