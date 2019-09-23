Trabzonspor Abdulkadir Parmak’ın sözleşmesini yeniledi

Trabzonspor Kulübü Abdulkadir Parmak ile sözleşme yenilediğini KAP’a bildirdi. Sözleşmesi 4 yıl daha uzatılan 24 yaşındaki oyuncunun yeni maaşı ile ilgili açıklama yapıldı.

İşte Trabzonspor’un KAP bildirimi:

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.

– 15.07.2016 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli sözleşme, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.

2019/20 futbol sezonu için 2.600.000.-TL, 2020/21 futbol sezonu için 2.990.000.-TL, 2021/22 futbol sezonu için 3.438.500.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.954.000.-TL, 2023/24 opsiyon sezonu için 4.547.000.-TL ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.