Trabzonspor Abdulkadir Parmak’ın sözleşmesini yeniledi
Trabzonspor, genç kalecisi Uğurcan Çakır'ın ardından orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ın da sözleşmesini uzattı. Milli Takım'a yükselme başarısı gösteren 24 yaşındaki genç futbolcu 2024'e kadar sözleşme imzaladı.
Trabzonspor Kulübü Abdulkadir Parmak ile sözleşme yenilediğini KAP’a bildirdi. Sözleşmesi 4 yıl daha uzatılan 24 yaşındaki oyuncunun yeni maaşı ile ilgili açıklama yapıldı.
İşte Trabzonspor’un KAP bildirimi:
Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.
– 15.07.2016 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli sözleşme, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.
2019/20 futbol sezonu için 2.600.000.-TL, 2020/21 futbol sezonu için 2.990.000.-TL, 2021/22 futbol sezonu için 3.438.500.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.954.000.-TL, 2023/24 opsiyon sezonu için 4.547.000.-TL ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
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