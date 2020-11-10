Trabzonspor, Abdullah Avcı'yı KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bordo-mavili kulüp, 2,5 yıl için Avcı'ya toplam 20 milyon lira ödeme yapacak.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbol takımımız teknik direktörlüğü konusunda Sayın Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Sayın Avcı'ya 2020-21 futbol sezonu için 5 milyon lira, 2021-22 futbol sezonu için 6 milyon 500 bin lira, 2022-23 futbol sezonu için 8 milyon 500 bin lira garanti ücret ödenecektir."

BEŞİKTAŞ ÖDEMEYE DEVAM EDECEK

Beşiktaş, 2019'da Abdullah Avcı ile yıllık 12 milyon TL'ye anlaşmıştı.

Görevine son verilen Avcı'nın kontratı gereği 2022'ye kadar başka bir takımda göreve başlasa dahi, Beşiktaş'taki maaşından daha az paraya anlaşırsa, aradaki farkı Beşiktaş ödeyecek. Anlaşması gereği Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya 2020-2021 sezonu için 7 milyon TL, 2021-2022 sezonu için de 5,5 milyon TL ödeyecek.