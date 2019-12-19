Trabzonspor Altay maçında ilk 11'ler belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Trabzonspor ile Altay karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Altay maçında ilk 11'ler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı Trabzonspor Altay maçı ile sürüyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan Serkan Hüseyin Fernandes Abdurrahim Doğan Abdulkadir Parmak Yusuf Sturridge Avdijaj Ekuban
Altay'ın ilk 11'i: Emre, Yasin, Kutay, Cenk, Kadir, Deniz, Tavares, Tatos, Kappel, Hakan, Hüsamettin
TRABZONSPOR ALTAY MAÇISAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Trabzonspor ile Altay karşılaşacak. 20:45'te oynanacak maç, A Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.
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