Trabzonspor aradığı sol beki Inter'de buldu

Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik, Fode Koita gibi isimleri erkenden kadrosuna katarak kadrosunu güçlendiren Trabzonspor ekibi takviyelerine devam etmek istiyor. Sol bek arayışını sürdüren bordo mavililerin Inter'in sol beki Dalbert'i almayı hedeflediği ifade edildi.

TEKLİF YAPILDI

Gündemine Alioski, Meling, Saracchi gibi birçok ismi gündemine alan bordo mavililerin yeni hedefinin Dalbert olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Rennes, Brezilyalı Dalbert'in kiralanması için 2.5 milyon euro kiralama bedeli ödenmişti. Inter'in bu sezon da kiralama yöntemini kabul edebileceği düşünülüyor. Yapılan teklifin ardından gözler Dalbert'in vereceği cevaba çevrildi.