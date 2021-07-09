Trabzonspor aradığı sol beki Inter'de buldu
Transfer sezonuna hızlı bir giriş yaparak yıldız oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor'da, sol bek için Inter'in yıldız ismi gündeme geldi. Bu mevki için birçok adayla görüşen bordo mavililerin Dalbert'e teklifte bulunduğu öğrenildi.
Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik, Fode Koita gibi isimleri erkenden kadrosuna katarak kadrosunu güçlendiren Trabzonspor ekibi takviyelerine devam etmek istiyor. Sol bek arayışını sürdüren bordo mavililerin Inter'in sol beki Dalbert'i almayı hedeflediği ifade edildi.
TEKLİF YAPILDI
Gündemine Alioski, Meling, Saracchi gibi birçok ismi gündemine alan bordo mavililerin yeni hedefinin Dalbert olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Rennes, Brezilyalı Dalbert'in kiralanması için 2.5 milyon euro kiralama bedeli ödenmişti. Inter'in bu sezon da kiralama yöntemini kabul edebileceği düşünülüyor. Yapılan teklifin ardından gözler Dalbert'in vereceği cevaba çevrildi.