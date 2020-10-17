Trabzonspor-Başakşehir maçının VAR hakemi Zorbay Küçük oldu

Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumunda oynanacak olanTrabzonspor-Medipol Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Zorbay Küçük oldu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Başakşehir'i ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Bu zorlu müsabakanın VAR'ı ise Zorbay Küçük oldu. Küçük'e, Video Yardımcı Hakem Asistan'ı (AVAR) olarak Bahattin Duran eşlik edecek.

"ZORBAY KÜÇÜK'ÜN PERFORMANSI MERAKLA BEKLENİYOR"

Hakem hatalarından, özelliklede var hakemi hatalarından çok yakınan Trabzonspor'un bu akşamki maçında var hakemi olrak görev alacak Zorbay Küçük'ün nasıl bir performans göstereceği merak konusu.