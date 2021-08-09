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  4. Trabzonspor Cornelius'u resmen duyurdu! Fırtınanın yeni golcüsü formayı giydi!

Trabzonspor Cornelius'u resmen duyurdu! Fırtınanın yeni golcüsü formayı giydi!

Transfer sezonunun başlangıcından beri forvet transferi yapmak isteyen ve o bölge için birçok isimle görüşme halinde bulunan bordo mavililerin Cornelius transferini bitirdiği ifade edilmiş. Trabzonspor, yayınladığı video ile oyuncuyu resmen duyurdu.

Trabzonspor Cornelius'u resmen duyurdu! Fırtınanın yeni golcüsü formayı giydi!

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle girecek olan ve bu doğrultuda kadrosunu güçlendiren bordo mavililer uzun süredir Danimarkalı golcü Anreas Conelius'u kadrosuna takmak için girişimlerde bulunuyordu. Trabzonspor'un bu transferi bitirdiği ve oyuncunun imza atmak için yola çıktığı iddia edilmişti. Karadeniz temsilcisi yayınladığı video ile bu iddiaları doğruladı.

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Trabzonspor yeni golcüsünü Twitter hesabından yayınladığı video ile duyurdu. İşte o video:

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