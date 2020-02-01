Trabzonspor Fenerbahçe maçı 11'ler belli oldu!
Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig'de 20. hafta heyecanı devam ediyor.
Özellikle devre arasında harcama limiti üzerine Ali Koç’un yaptığı açıklamalar ve Trabzonspor cephesinin verdiği karşılıklar ile Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu’nun bir dönem birlikte yumuşattığı ortam yine gerildi. Gergin bir havaya sahne olabilecek maçta şampiyonluk hedefi olan iki taraf da mutlak galibiyet peşinde.
TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LER
STAT: Medical Park Stadyumu
SAAT: 20.00
HAKEM: Ali Palabıyık
YAYIN: beIN SPORTS HD1
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Jose Sosa, Ndiaye, Ekuban Yusuf, Sorloth
YEDEKLER: Erce, K. Ahmet, Hosseini, Serkan Asan, Abdurrahim, Doğan, Bilal, A. Parmak, Guilherme, Sturridge
TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Cimşir
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Rodrigues, Kruse, Tolga, Muriqi
YEDEKLER: Harun, Falette, Emre, Tolgay, Mehmet, Mevlüt, Ferdi, Zajc, Deniz, Rami
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz sakatlıkları nedeniyle yok. Yıldız oyuncu Nwakaeme de cezalı olduğu için bu maçta forma giyemiyor. Konuk takımda ise iki eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Hasan Ali Kaldırım ve Sadık Çiftpınar takımdaki yerini alamıyor.
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