Trabzonspor Fenerbahçe maçı 11'ler belli oldu!

Özellikle devre arasında harcama limiti üzerine Ali Koç’un yaptığı açıklamalar ve Trabzonspor cephesinin verdiği karşılıklar ile Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu’nun bir dönem birlikte yumuşattığı ortam yine gerildi. Gergin bir havaya sahne olabilecek maçta şampiyonluk hedefi olan iki taraf da mutlak galibiyet peşinde.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LER

STAT: Medical Park Stadyumu

SAAT: 20.00

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: beIN SPORTS HD1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Jose Sosa, Ndiaye, Ekuban Yusuf, Sorloth

YEDEKLER: Erce, K. Ahmet, Hosseini, Serkan Asan, Abdurrahim, Doğan, Bilal, A. Parmak, Guilherme, Sturridge

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Cimşir

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Rodrigues, Kruse, Tolga, Muriqi

YEDEKLER: Harun, Falette, Emre, Tolgay, Mehmet, Mevlüt, Ferdi, Zajc, Deniz, Rami

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz sakatlıkları nedeniyle yok. Yıldız oyuncu Nwakaeme de cezalı olduğu için bu maçta forma giyemiyor. Konuk takımda ise iki eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Hasan Ali Kaldırım ve Sadık Çiftpınar takımdaki yerini alamıyor.